Аналитик перечислил причины падения евро ниже 88 рублей

Аналитик рассказал, почему ослаб евро Фото: REUTERS

Во многом на снижение курса евро и на укрепление рубля повлияла ситуация на нефтяном рынке. Такое мнение выразил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Здесь, на мой взгляд, несколько причин… Во-первых, сыграла свою роль ситуация, которая возникла на мировом нефтерынке после решения ОПЕК+ не повышать уровень добычи, а сохранить все объемы на предыдущем уровне с исключением для России и Казахстана. Это чуть-чуть разогнало цены вверх, что, естественно, по общему правилу поддерживает рубль», — цитирует эксперта RT.

Также Масленников добавил, что на ослабление евро повлияла внутренняя ситуация в странах Евросоюза.

«Сыграли свою роль внутренние наши дела, политика денежных властей… Насколько долго продлится ситуация, сказать трудно. Курс доллара и евро в ближайшей перспективе будут носить неустойчивый характер», — сделал прогноз специалист.

Напомним, ранее Центробанк назвал официальные курсы валют на 10 марта. Согласно данным регулятора, в среду курс доллара от ЦБ составит 74,26 руля, а евро - 88,51 рубля, передает «Свободная пресса».