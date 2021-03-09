Зеленский заявил, что вопрос языка на Украине не актуален

Владимир Зеленский считает, что все, кто поднимает тему языка, а также вопросы национальности и религии, провоцируют раскол в украинском обществе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине не актуальна тема языка, а все, кто поднимают её, а также вопросы национальности и религии, хотят привести украинское обществу к расколу, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

- В конституции четко написано: один единственный государственный язык - украинский. Все, кто поднимает вопросы национальности, языка, церкви, - это все люди, которые хотят "хайпануть" временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей, направлены все эти последствия на раскол в обществе, - заявил Зеленский в эфире телеканала "Украина - 24".

Президент также подчеркнул, что в стране украинский язык "полностью защищён".

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в январе 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.