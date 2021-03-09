Греция планирует принимать туристов из России с 14 мая 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Власти Греции планируют принимать иностранных туристов, в том числе и из России, с 14 мая 2021 года, если позволит эпидемиологическая ситуация на фоне пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил глава греческого министерства туризма Харис Теохарис в ходе международной туристической выставки.

С середины мая Греция намерена принимать путешественников не только из государств Европейского союза, но и из третьих стран, к которым относятся Россия, Белоруссия и Украина.

- В начале апреля мы допускаем «пилотное» открытие границ для граждан Евросоюза и стран, в которых проходит активная вакцинация от коронавирусной инфекции, например, Израиля, - цитирует слова Теохариса Афинское агентство новостей АМНА.

Министр туризма Греции подчеркнул, что эти планы будут реализованы только с учетом конкретной эпидемиологической обстановки. Он добавил, что Греция готова принять туристов с полным протоколом на лето 2021 года, если путешественники пройдут вакцинацию, будут именить антитела к коронавирусу и отрицательный результат теста.