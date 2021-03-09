Членов "Талибана"* пригласили на конференцию по Афганистану в Москве

Представители "Талибана" сообщили, что рассмотрят приглашение на конференцию в Москву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники движения "Талибан"* получили приглашение на конференцию по Афганистану в Москве, сообщил официальный представитель политбюро движения в Катаре Мухаммед Наим.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что конференция по Афганистану запланирована на 18 марта.

- Мы получили такое приглашение, и будем изучать этот вопрос, - заявил Мухаммед Наим агентству РИА Новости.

Напомним, боевики радикального движения "Талибан"* ранее заняли значительную территорию сельских районов Афганистана и начали наступление на крупные города. По всей стране национальные силы обороны и безопасности начали операции по борьбе с терроризмом. 12 сентября 2020 года правительство Афганистана провело мирные переговоры в с талибами* в столице Катара Дохе.

Как сообщал сайт KP.ru, 4 сентября 2018 года "Талибан"* также принял участие в конференции в Москве по урегулированию ситуации в Афганистане.

* Запрещённая в России организация.