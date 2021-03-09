На Украине предложили сделать английский язык вторым государственным Фото: REUTERS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил сделать английский вторым обязательным языком в стране.

- К глубокому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране, - сказал он на пресс-конференции.

По словам Данилова, внедрение английского языка является залогом независимости Украины. Поэтому начинать его учить надо уже с детского сада и школы. Секретарь СНБО также отметил, что знание английского позволит Украине стать "цивилизованной страной".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что вопрос языка в стране уже не актуален. По его мнению, все, кто поднимают эту тему, а также вопросы национальности и религии, хотят привести украинское обществу к расколу.