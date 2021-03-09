Видео с украинским пилотом, предложившим россиянам выпрыгнуть из самолета над Крымом, оказалось фейком Фото: REUTERS

Видео с украинским пилотом, который якобы предложил россиянам выпрыгнуть из самолета во время полета над Крымом, оказалось фейком. Ролик разместил в TikTok блогер с ником chornobrovyi во вторник, 9 марта. Чуть позже он опубликовал ещё одно видео, где признался, что сам записал фразу «пилота» и наложил ее на первое видео.

В первом ролике украинский пилот, пролетая над Крымским полуостровом, якобы предложил находящимся на борту россиянам покинуть воздушное судно через запасные выходы, «чтобы воссоединиться с родной гаванью».

- Наш путь пролегает над украинским Крымом. Если на борту есть россияне — аварийные выходы обозначены зелеными метками. У вас есть прекрасная возможность воссоединиться с родной гаванью. Всем остальным желаю хорошего полёта, - говорится в записи.

Пользователи социальной сети резко раскритиковали высказывание командира украинского самолета. В скором времени видеоролик с обращением пилота к россиянам был заблокирован в TikTok. Некоторые пользователи в комментариях отметили, что видео явно является фейком, поскольку в нем показан борт самолета украинской авиакомпании Windrose, которая не осуществляет полетов над Крымом.

Крым стал регионом России в 2014 году по итогам референдума: за воссоединение с РФ высказались 96,77% избирателей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя. Несмотря на это, Киев до сих пор считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией.