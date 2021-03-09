Минспорт опроверг сообщения об отставке Олега Матыцина

Министр спорта РФ Олег Матыцин Фото: Иван МАКЕЕВ

Российское Министерство спорта опровергло сообщения о том, что глава ведомства Олег Матыцин подал заявление об отставке. Во вторник, 9 марта, в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что министр спорта России якобы написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.

- Эта информация не соответствует действительности, - говорится в заявлении пресс-службы Минспорта России.

Появившиеся в СМИ сообщения об отставке Матыцина также опровергли в российском кабинете министров.

Олег Матыцин является главой российского министерства спорта с января минувшего 2020 года, на этом посту он сменил Павла Колобкова. С 2015 год он является главой Международной федерации университетского спорта.