МИД России оценил решение турецкого суда по делу об убийстве Андрея Карлова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российское министерство иностранных дел внимательно следит за судебным процессом в Анкаре по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова в 2016 году. В сообщении на своем официальном сайте российское внешнеполитическое ведомство отметило, что удовлетворена вынесением решения по этому трагическому инциденты, который оставил тяжелый след в истории отношений РФ и Турции.

- Отдаем должное тому, что суд в Турции подверг решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат. Отношения России и Турции уже прошли это тяжелое, в полном смысле слова беспрецедентное испытание, - говорится в сообщении МИД России.

В министерстве отметили, что по-прежнему исходят из того, что значительную долю ответственности за убийство Карлова несут «определенные круги», которые накануне преступления искусственно нагнетали негативную атмосферу в СМИ и соцсетях вокруг действий России в Сирии.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня суд Анкары по особо тяжким преступлениям вынес приговор обвиняемым по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, который был застрелен в 2016 году. Шесть человек по этому делу суд оправдал, еще девятерых приговорил к тюрьме на срок от 5 до 15 лет. Пятеро обвиняемых получили пожизненные сроки.