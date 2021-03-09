Минюст Норвегии предупредил о возможном запрете на продажу завода Rolls-Royce российской компании Фото: REUTERS

Власти Норвегии могут запретить продажу международному подразделению «Трансмашхолдинга» завода двигателей Bergen Engines, принадлежащего Rolls-Royce Group. Об этом во вторник, 9 марта, сообщило норвежское министерство юстиции.

Сообщается, что продажа завода российской компании может быть остановлена на основании закона о безопасности.

- Мы не исключаем, что продажа Bergen Engines компании «Трансмашхолдинг» может создать риск для национальной безопасности. Этот вопрос планируется вынести на рассмотрение парламента, - сообщила министр юстиции Норвегии Моника Мэланн.

В феврале 2021 году стало известно, что международное подразделение «Трансмашхолдинга» договорилась с Rolls-Royce о покупке завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines. Так в российской компании рассчитывали расширить свое присутствие на мировом рынке дизелей. В состав Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цеха, мастерские и бюро, а также сервисные центры в семи государствах мира.