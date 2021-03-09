Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Названо число стран, закрывших границы для туристов

Появление новых штаммов коронавируса остановило страны от снятия ограничений
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Названо число стран, закрывших границы для туристов

Названо число стран, закрывших границы для туристов

Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году каждая третья страна закрыла границы для иностранных туристов, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

Появление новых штаммов коронавируса остановило страны от снятия ограничений. Особенно строгие правила сейчас действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.

Так, из 217 направлений 69 на данный момент полностью закрыты. 30 из них находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 15 — в Европе, 11 — в Африке, десять — в Северной и Южной Америке. Частично закрыты 34 страны.

Кроме того, все больше государств требуют с туристов ПЦР-тесты на COVID-19. Многие страны вдобавок к этому вводят обязательный карантин для прибывших и контролируют их маршрут для отслеживания контактов. Сейчас такие меры действуют в трети стран.

- Теперь нужно постоянно пересматривать правила, исходя из эпидемиологической обстановки. Иначе невозможно обеспечить перезапуск отрасли, в которой заняты миллионы работников, - заявил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

Всего по итогам года международный туризм сократился на 74%, а экспортные доходы от него — на 1,3 триллиона долларов.

Между тем некоторые страны уже начинают возобновлять туристическую отрасль. Власти Греции объявили, что собираются открыть границы для туристов с 14 мая, если, конечно, позволит эпидемиологическая ситуация.