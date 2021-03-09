Названо число стран, закрывших границы для туристов Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году каждая третья страна закрыла границы для иностранных туристов, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

Появление новых штаммов коронавируса остановило страны от снятия ограничений. Особенно строгие правила сейчас действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.

Так, из 217 направлений 69 на данный момент полностью закрыты. 30 из них находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 15 — в Европе, 11 — в Африке, десять — в Северной и Южной Америке. Частично закрыты 34 страны.

Кроме того, все больше государств требуют с туристов ПЦР-тесты на COVID-19. Многие страны вдобавок к этому вводят обязательный карантин для прибывших и контролируют их маршрут для отслеживания контактов. Сейчас такие меры действуют в трети стран.

- Теперь нужно постоянно пересматривать правила, исходя из эпидемиологической обстановки. Иначе невозможно обеспечить перезапуск отрасли, в которой заняты миллионы работников, - заявил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

Всего по итогам года международный туризм сократился на 74%, а экспортные доходы от него — на 1,3 триллиона долларов.

Между тем некоторые страны уже начинают возобновлять туристическую отрасль. Власти Греции объявили, что собираются открыть границы для туристов с 14 мая, если, конечно, позволит эпидемиологическая ситуация.