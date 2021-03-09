Владельцев iPhone предупредили о срочном обновлении iOS Фото: Иван МАКЕЕВ

Apple выпустила экстренное обновление iOS 14.4.1, которое пользователи iPhone должны установить как можно скорее для исправления некоторых серьезных проблем, связанных с безопасностью.

Ошибка предыдущей версии iOS привела к уязвимости CVE-2021-1844 в Apple WebKit, движке браузера Safari, что может привести к выполнению произвольного кода. Пока что дополнительных подробностей компания не приводит.

Эксперты считают, что выпуск компанией обновления iOS 14.4.1 специально для WebKit говорит о том, что Apple считает ее серьезной проблемой для iPhone.

- Данная уязвимость позволяет злоумышленникам создавать контент, способный запускать на устройстве свой код. Но для этого потребуется взаимодействие с пользователем, то есть владелец iPhone должен что-то загрузить на него, - отметил специалист по кибербезопасности Дэниел Кард в интервью изданию Forbes.

Он добавил, что злоумышленники при этом сами могут рассылать электронные письма или смс-сообщения, чтобы заставить пользователя установить вредоносный контент. В связи с этим владельцев iPhone призвали поскорее обновить свой гаджет до iOS 14.4.1.