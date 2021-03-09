В день рождения Юрия Гагарина в Калуге запустили часы обратного отсчета до 60-летия первого полета человека в космос

Часы открыты в Калуге перед зданием Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. Фото Георгия Орлова ​

9 марта, в день рождения первопроходца космоса Юрия Гагарина, в Калуге перед зданием Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского мэр города Юрий Моисеев, первый заместитель городского головы Александр Серяков, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова и директор музея Наталья Абакумова запустили часы обратного отсчета до 60-летия первого полета человека в космос.

12 апреля состоится открытие второй очереди первого в мире и крупнейшего в нашей стране ГМИК имени К.Э. Циолковского. Это самое масштабное событие празднования юбилейного Дня космонавтики. У калужан особое отношение к памятной дате, которая является не только важной вехой в истории человечества, но и имеет большое значение для воспитания молодежи. Поэтому сегодня для учащихся калужской общеобразовательной школы-интерната № 5 имени Ф.А. Рау был организован космический квест.

У калужан особое отношение к 60-летию первого полета человека в космос. Фото Георгия Орлова

Подчеркивая важность подобных мероприятий, Ольга Коробова отметила:

«Наши родители помнят приезд Юрия Алексеевича Гагарина на закладку первого камня музея космонавтики. А сейчас их внуки становятся свидетелями исторического события – через 34 дня состоится открытие второй очереди музея. Мы находимся в самом космическом месте нашего города, где улицы названы в честь Сергея Павловича Королева, Константина Эдуардовича Циолковского, Владислава Николаевича Волкова. Очень важно, чтобы наши дети знали, кто эти люди».

12 апреля состоится открытие второй очереди крупнейшего в нашей стране Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. Фото Георгия Орлова

Юрий Моисеев подчеркнул, что запуск часов, которые ведут обратный отсчет до знаковых для областной столицы событий стало доброй традицией. Он поблагодарил всех организаторов мероприятия, особо отметив директора музея истории космонавтики Наталью Абакумову и Бориса Мовтяна, который руководит АО «Калужский электромеханический завод». Сотрудники этого предприятия изготовили символические часы. Они завершат свой отсчет 12 апреля в 9 часов 7 минут. Именно в это время 60 лет назад с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток», пилотируемый первым лётчиком-космонавтом СССР Юрием Алексеевичем Гагариным.