«Коммерсант» назвал имя европейского гостя Владимира Путина

Президент России Владимир Путин рассказал о встрече со своим зарубежным знакомым и коллегой Фото: REUTERS

Несколько дней назад президент России Владимир Путин рассказал о встрече со своим зарубежным знакомым и коллегой, не называя его имени.

«Я вчера вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал. Он иностранец, живет дома, естественно, приехал по делам в Россию», - поделился глава государства с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» на прошлой неделе, 4 марта.

Об этой встрече он упомянул, потому что гость признался, что был удивлен, когда увидел оживленные улицы Москвы: в крупнейших городах Европы сейчас из-за пандемии коронавируса, по его словам, «редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто».

Как выяснила газета «Коммерсант», в тот вечер президент России принимал в Кремле своего давнего знакомого, бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона. Издание отмечает, что о приезде французского политика в Москву 3 марта сообщила Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie).