Госдеп: США будут и дальше противостоять строительству «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Соединенные Штаты твердо намерены остановить строительство российского газопровода «Северный поток – 2», поэтому и в дальнейшем будут предпринимать все возможные усилия, чтобы противодействовать завершению этого проекта.

Так заявил на брифинге во вторник, 9 марта, официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс в ответ на просьбу журналистов прокомментировать недавнее обращение конгрессменов к госсекретарю Энтони Блинкену.

Напомним, как писал сайт kp.ru, американские законодатели-республиканцы направили ему письмо, в котором требуют ввести санкции против «многочисленных организаций», участвующих в строительстве трубопровода, а также объяснить, почему новая администрация этого до сих пор не сделала.

«Администрация США сфокусирована, и наши усилия остаются прежними, на том, чтобы предотвратить завершение строительства газопровода «Северный поток – 2». Президент США Джо Байден считает это плохой сделкой», - цитирует ТАСС ответ Прайса.

Стоит отметить, что строительство газопровода близится к завершению, несмотря на все помехи со стороны США, некоторых стран Евросоюза и Украины. 23 февраля из-за угрозы американских санкций вышла из проекта перестраховочная компания Германии..

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