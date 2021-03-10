«Происки конкурентов»: Эксперт объяснил негативные публикации западным СМИ о «Панцире-С»

Негативные публикации западной прессы о российском зенитном ракетно-пушечном комплексе (ЗРПК) «Панцирь-С» объясняются конкуренцией зарубежных производителей. Такое мнение в беседе с обозревателем «КП» Виктором Баранцом высказал военный советник подполковник Юрий Бурмистров, который уже долгое время находится в боевых порядках сирийской армии и «курирует» системы ПВО.

Обсуждали инцидент, описанный в материале вьетнамского издания Soha, где утверждалось, что два десятка турецких ударных беспилотников Bayraktar провели массовую атаку на находящийся на вооружении армии Сирии «Панцирь-С1», выпустили по нему несколько ракет, но уничтожить не смогли. Наш журналист отметил, что в западных СМИ часто пишут о бесполезности использования «Панцирей» против турецких беспилотников.

«Это происки конкурентов. После того случая, о котором мы говорим, количество покупателей, желающих приобрести наши комплексы, увеличилось раза в три. Саудовская Аравия готова выложить немалые деньжата», - ответил эксперт.

«К тому же, в отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил НАТО (Joint Air Power Competence Centre) JAPCC российские «Панцири» назвали идеальным средством против военных беспилотников», - добавил Юрий Бурмистров.

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