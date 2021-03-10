RT DE подаст на Bild в суд из-за обвинений в «шпионаже»

Немецкий таблоид Bild обвинил редакцию RT DE в «шпионаже за Алексеем Навальным» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отделение телеканала Russia Today в Германии (RT DE) готовит иск против немецкой газеты Bild, причиной обращения в суд стала публикация таблоида, в которой утверждалось, будто бы редакция RT DE «шпионит за Алексеем Навальным». Об этом сообщило отделение RT в ФРГ.

В сообщении отмечается, что 26 февраля, всего через месяц после того, как редакция объявила о предстоящем в декабре 2021 года запуске собственного независимого телеканала, компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) получили уведомления о том, что с 31 мая этого года будут закрыты из счета в Сommerzbank, «15% акций которого принадлежат государству ФРГ».

Комментируя обвинения в «шпионаже», руководитель RT DE Динара Токтосунова напомнила, что немецкое законодательство «пока ещё защищает прессу, позволяя ей собирать информацию о вещах, «представляющих общественный интерес». Она отметила, что обвиняя редакцию в слежке, Bild в то же время сам публиковал «фото всех передвижений Навального», и если бы «российским спецслужбам нужна была какая-то дополнительная информация, они бы просто купили подписку на BILDplus».