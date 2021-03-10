«Вырубали Байрактары пачками»: Эксперт назвал причины турецких атак на «Панцири» ПВО Сирии

В марте 2020-го сирийские "Панцири" пачками вырубали турецкие беспилотники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный советник подполковник Юрий Бурмистров, который уже долгое время находится в боевых порядках сирийской армии и «курирует» системы ПВО, в беседе с обозревателем «КП» Виктором Баранцом назвал причины турецких атак на российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С», которые находятся на вооружении армии Сирии. По его мнению, это была попытка «отомстить» за провал в прошлом году.

«Они попытались отомстить сирийцам за прошлогодний провал. В марте 2020-го сирийские «Панцири», как говорится, пачками вырубали турецкие Bayraktar'ы», - сказал эксперт.

«Ну, а сейчас попытались сравнять их с землей. И опять случился облом», - констатировал подполковник Юрий Бурмистров.

Во время этого разговора журналист «Комсомолки» и военный советник обсуждали инцидент, описанный в материале вьетнамского издания Soha, где утверждалось, что два десятка турецких ударных беспилотников Bayraktar провели массовую атаку на находящийся на вооружении армии Сирии «Панцирь-С1», выпустили по нему несколько ракет, но уничтожить не смогли.

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