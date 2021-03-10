Глава МИД Британии во время визита в Эстонию и Норвегию обсудит «угрозу со стороны России»

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб Фото: REUTERS

В среду, 10 марта, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отправится с двухдневным визитом в Эстонию и Норвегию, где он намерен обсудить вымышленную «угрозу со стороны России». Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

Отмечается, что в Таллине 10 марта британский министр намерен встретиться с эстонским президентом Керсти Кальюлайд, а также принять участие в переговорах с представителями трех прибалтийских республик (Эстония, Литва и Латвия), где будут обсуждаться вопросы региональной безопасности и восстановления экономики после вызванного пандемией коронавируса кризиса.

А на следующий день, в четверг, Доминик Рааб посетит Осло, где встретится со своей норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде. Кроме того, высокий гость из Лондона поучаствует в совместном заседании глав МИД Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции, на котором будут обсуждаться «изменение климата и международная безопасность, включая угрозы со стороны враждебных государств».

Накануне этой поездки Рааб заявил, что «угрозу безопасности, которую представляет Россия, наиболее остро чувствуют ее соседи». Кроме того, он заверил, что Великобритания будет поддерживать своих «близких друзей в Северном и Балтийском регионах как в военном плане, так и в борьбе с российской дезинформацией и дестабилизирующей региональной деятельностью», передает ТАСС.