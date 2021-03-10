Российский МиГ-31 на учениях в Арктике перехватил самолет условного противника

Тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ в ходе учений в Арктике перехватил самолет-нарушитель условного противника Фото: Кадр видео

Министерство обороны России показало видеокадры учений морской авиации Тихоокеанского флота в Арктике. В ходе учений поднявшийся в воздух с аэродрома Анадырь тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ успешно перехватил самолет-нарушитель условного противника, который на сверхзвуковой скорости пытался прорваться в воздушное пространство нашей страны.

В пресс-службе Восточного военного округа рассказали журналистам, что «экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые несут дежурство по противовоздушной обороне на Чукотке, провели за полярным кругом учения по перехвату самолета-нарушителя границы Российской Федерации в воздушном пространстве».

В роли «нарушителя» выступил один из истребителей МиГ-31БМ ТОФ, перед его экипажем стояла задача проникнуть в воздушное пространство России и пройти установленный рубеж на сверхзвуковой скорости на высоте около 20 километров. В случае обнаружения «нарушитель» должен был уйти от преследования, однако дежурный МиГ-31БМ и наземные радары засекли «противника». После захвата цели летчики выполнили электронные пуски ракет «воздух – воздух» большой дальности.

Как неоднократно писал сайт kp.ru, российские истребители МиГ-31 успешно перехватывают не только учебные цели, но и настоящие. Ранее западные СМИ назвали МиГ-31, вооруженный гиперзвуковым комплексом «Кинжал», «поистине убийственным» боевым самолетом, у которого нет аналогов в мире.