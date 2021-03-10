Эпидемиолог: ситуация с коронавирусом в России находится в фазе стабилизации

Специалисты считают, что коронавирус станет сезонным заболеванием, как грипп Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов считает, что ситуация с коронавирусом в России находится в фазе стабилизации.

«В настоящее время эпидемиологический процесс находится в фазе стабилизации с тенденцией к снижению», - сказал эксперт.

Он отметил, что число заражений в стране снижается благодаря целому ряду факторов. В том числе и тому, что люди соблюдают меры профилактики, а также прививаются против COVID-19. За счет расширения вакцинации постепенно увеличивается иммунной прослойки населения. Кроме того, за последний год многие россияне уже переболели и приобрели иммунитет естественным путем.

«Оправдывается и предположение, что коронавирусная инфекция станет сезонной, когда подъем заболеваемости происходит в осенне-зимний период и снижение в теплое время года», - добавил эпидемиолог в беседе с ТАСС.

Напомним, ранее руководитель НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов рассказал «КП», что общего у гриппа с коронавирусом, а также о том, есть ли на самом деле у ковида характерные симптомы, по которым его ни с чем не спутаешь.

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