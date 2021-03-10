Последние новости на утро 10 марта 2021: Путин подписал закон о блокировке мобильной связи в тюрьмах

«КП» – о последних новостях на утро 10 марта 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 10 марта 2021 года. Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке сотовых номеров, которые заключенные используют в местах лишения свободы. Операторы сотовой связи будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, используемым осужденными в тюрьмах, а также подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в СИЗО и прочих исправительных учреждениях. Прекращать оказание услуг связи будут на основании письменного решения главы или заместителя главы ФСИН или главы территориального органа ведомства.

В четверг, 11 марта, исполнится ровно год с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию коронавируса пандемией. Накануне этой даты мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возможности дальнейшей отмены ограничений в столице, введенных из-за распространения инфекции.

Тем временем руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев доработал предложенный Францией и Германией план мирного урегулирования продолжающегося почти семь лет вооруженного конфликта в Донбассе, и теперь ждет его одобрения со стороны России.

Военный советник подполковник Юрий Бурмистров, который уже долгое время находится в боевых порядках сирийской армии и «курирует» системы ПВО, в беседе с обозревателем «КП» Виктором Баранцом назвал причины турецких атак на российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» в Сирии и раскрыл некоторые детали инцидента, описанного в материале вьетнамского издания Soha. .

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