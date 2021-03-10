Ученые «Росатома» разработали ракету-ловушку для беспилотников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ученые одного из ключевых предприятий «Росатома» - Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики – разработали устройство для борьбы с дронами. Оно представляет собой ракету, которая может выпускать захватывающую беспилотники сеть. Об этом в среду, 10 марта, говорится на официальном сайте Роспатента.

Запатентовали это устройство в марте текущего года. Состоит система из ракеты с блоком наведения, которая доставляет в район нахождения дрона контейнер с размещенной в нем сетью-ловушкой. По углам сети расположены грузы, которые растягивают ловушку, обеспечивая захват дрона.

Ученые отметили, что существующие в России до этого момента ловушки для дронов были неэффективными против скоростных беспилотных летательных аппаратов. Эту задачу специалисты намерены решить за счет увеличения начальной скорости грузов с прикрепленными вытяжными стропами путем удлинения метательных стволов при вылете из них грузов.

Сейчас российские эксперты проводят разработку документации к ракете-ловушке. Первые испытания опытных образцов уже запланированы.