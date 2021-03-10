Коллега умершей Татьяны Поляковой рассказала, кому достанется ее коллекция фарфора

Татьяна Полякова скончалась 8 марта Фото: Ольга МАКАРОВА

Коллега умершей писательницы Татьяны Поляковой рассказала, кому достанется ее коллекция фарфора. Писательница Валерия Сергеева была дружна с Поляковой и знала, что судьбу посуды и фарфоровых фигурок она решила еще при жизни.

Над этим вопросом Полякова задумывалась каждый раз, когда видела новости, как родственники делят имущество покойных знаменитостей, выносят на публику грязные подробности.

- У нас просто зашел разговор, и она говорит: «Вот, я уже грамотно поступила. Понятно, что фарфоровые чашечки пойдут моей Зое». Внучке, - рассказывает в беседе с Пятым каналом Сергеева.

Сын писательницы — уже вполне взрослый. Она отметила, что он состоявшийся человек, который всем обеспечен.

Свои несколько достойных коллекций она планировала поделить между внуками.

- Это к вопросу о том, что надо уже при жизни употребить, чтобы потом все не трясли бельем на публику, — заключила Сергеева.

А вот вопрос, кому достанутся авторские права с возможностью переиздания книг, пока остается открытым.

Незадолго до смерти писательница начала работу над новым, 96-м по счету романом. А в марте выйдет ее новое произведение «Особняк с выходом в астрал».

Татьяна Полякова, известный автор авантюрных детективных романов, умерла 8 марта на 62-м году жизни. Несколько лет она боролась с онкологическим заболеванием, но так и не смогла его победить. Писательница умерла от онкологии у себя дома в родном Владимире.