Курс рубля на 10 марта 2021: доллар вырос до 73,9 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На открытии торгов Московской биржи американская валюты выросла по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 55 копеек, достигнув отметки в 73,97 рубля. Об этом свидетельствуют данные о курсе рубля на 10 марта 2021 года, в среду.

Курс европейской валюты этим утром не изменился и составил 88 рублей.

Как вчера сообщал сайт kp.ru, во время торгов евро впервые со 2 сентября 2020 года опустилось ниже 88 рублей, показывая снижение на 47 копеек. Доллар вчера также ослаб по отношению к рублю и составлял 73,89 рубля.