Птицефабрикам посоветовали отказаться от производства отборных яиц и грудинки

Птицефабрикам посоветовали не производить отборные яйца. Фото: Мария Антонова

Из магазинов могут пропасть премиальные продукты птицеводства. Птицефабрикам посоветовали отказаться от поставок отборных яиц и грудинки. Вместо этого производителям рекомендуют сосредоточиться на более дешевых продуктах – тушках бройлеров и яйцах С2.

Такая рекомендация поступила от Росптицесоюз. Причину нужно искать в экономической плоскости. Производство тушек и яиц меньшего размера менее затратно. Цены на такие товары в магазинах тоже вполне бюджетные, что обуславливает высокий спрос. На фоне падающих доходов населения – это особенно актуально.

- Мы рекомендовали в первую очередь отказаться от переработки, так как она является самой дорогой - это грудинка и бедрышки. Таким образом фабрики смогут сократить затраты на изготовление, а потребители получить товар по приемлемой и стабильной цене, - комментирует «Известиям» гендиректор организации Галина Бобылева.

Вопрос цен интересует всех без исключения. Только за февраль стоимость мяса птицы и яиц в магазинах выросла на 6% к январю. А в 2020 году себестоимость изготовления продукции подорожала на 20–25%, но изготовители «держали» отпускную цену товаров практически без изменений.

Птица в общем объеме продаваемых мясных ресурсов составляет 46% и спрос на нее стабильно растет.

В пресс-службе Минсельхоза напомнили, что вопрос ассортимента решается исключительно производителем. А еще подтвердили, что в курсе ситуации и уже разработали новые механизмы поддержки предприятий отрасли, в том числе, льготные кредиты.