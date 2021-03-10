Туринский «Ювентус» победил «Порту», но вылетел из Лиги чемпионов Фото: REUTERS

Туринский футбольный клуб «Ювентус» одержал победу над лиссабонским «Порту», однако вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча команд состоялась в среду, 10 марта, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Она завершилась в дополнительное время со счётом 3:2 в пользу «Ювентуса».

Со стороны туринской команды отличились Федерико Кьеза, который оформил в ворота соперника дубль, а также спортсмен Адриан Рабьо. От «Порту» два гола в ворота «Ювентуса» забил Сержиу Оливейра.

Несмотря на победу «Ювентуса» в данном матче, в четвертьфинал Лиги чемпионов вышел именно «Порту». Первая игра между двумя командами закончилась накануне со счётом 2:1, поэтому по итогам двух матчей туринцы вылетели из Лиги чемпионов УЕФА.

На странице Opta Paolo в социальной сети Twitter сообщается также, что «Ювентус» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов: он впервые за всю историю выбыл на стадии 1/8 финала в двух сезонах подряд. В прошлом сезоне «Ювентус» также уступил «Лиону» на стадии 1/8.