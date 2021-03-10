Голикова допустила, что прививки от коронавируса станут регулярными Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирусная инфекция постепенно превращается в сезонное заболевание, поэтому вполне вероятно, что прививаться от COVID-19 придется регулярно. Об этом в среду, 10 марта, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

- То, что мы снимаем маски, связано и с 60 процентами вакцинированного населения, и с соблюдением нашими соотечественниками ограничений, введенных из-за пандемии. Однако коронавирус превращается в сезонный вирус, а это значит, с высокой долей вероятности, что мы будем прививаться регулярно, - отметила она в интервью агентству ТАСС.

Вице-премьер России добавила, что ни наша страна, ни остальной мир еще не накопили достаточного опыта с точки зрения понимания того, сколько держится иммунитет против коронавируса. Татьяна Голикова отметила, что пока что не стоит расслабляться, ведь коронавирус еще никуда не ушел.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по словам Голиковой, уровень коллективного иммунитета к инфекции достигнет 60% среди жителей России к августу текущего года при условии, если сохранятся темпы вакцинации.