Риэлторы прогнозируют подорожание квартир в спальных районах

Жилье в спальных районах может сильно вырасти в цене Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недвижимость в спальных районах в ближайшие десять лет может серьезно прибавить в цене. Эксперты рынка прогнозируют, что квартиры в спальных районах имеют все шансы показать большую рентабельность, чем жилье в центре.

По мнению директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, особо ликвидные объекты в перспективных локациях на окраинах городов за год могут дорожать в 1,2–1,5 раза быстрее, чем недвижимость в центральных или переоцененных кварталах.

Где вырастут цены на недвижимость:

Люблино,

Марьино,

Медведково,

Лосиный остров,

Отрадное,

дома у станции «Окружная» (Тимирязевский район и Марфино),

Ростокино,

Свиблово,

Бибирево,

Алтуфьево.

- В центральных районах рост цен на жилье будет менее заметен. Сегодня самые переоцененные объекты в Москве находятся у станций метро «Таганская», «Семеновская», «Измайловская» и «Строгино», - говорит в беседе с «Известиями» Хусаинов.

Эксперты соглашаются, что у окраин большой потенциал роста. Развитие транспортной инфраструктуры подогревает интерес застройщиков. В спальных районах появляются крупные благоустроенные жилые комплексы. У таких площадок высокий потенциал: обычно они имеют рядом парки и выходы к воде. все это является ключевым для большинства людей, оставшихся трудиться после пандемии на удаленке.

- Новостройки на окраинах будут дорожать быстрее за счет более низкой стоимости жилья в спальных районах и наличия большего люфта для роста, - рассуждает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.