Риэлторы прогнозируют подорожание квартир в спальных районах

Жилье в спальных районах может сильно вырасти в цене
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Недвижимость в спальных районах в ближайшие десять лет может серьезно прибавить в цене. Эксперты рынка прогнозируют, что квартиры в спальных районах имеют все шансы показать большую рентабельность, чем жилье в центре.
По мнению директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, особо ликвидные объекты в перспективных локациях на окраинах городов за год могут дорожать в 1,2–1,5 раза быстрее, чем недвижимость в центральных или переоцененных кварталах.
Где вырастут цены на недвижимость:
Люблино,
Марьино,
Медведково,
Лосиный остров,
Отрадное,
дома у станции «Окружная» (Тимирязевский район и Марфино),
Ростокино,
Свиблово,
Бибирево,
Алтуфьево.
- В центральных районах рост цен на жилье будет менее заметен. Сегодня самые переоцененные объекты в Москве находятся у станций метро «Таганская», «Семеновская», «Измайловская» и «Строгино», - говорит в беседе с «Известиями» Хусаинов.
Эксперты соглашаются, что у окраин большой потенциал роста. Развитие транспортной инфраструктуры подогревает интерес застройщиков. В спальных районах появляются крупные благоустроенные жилые комплексы. У таких площадок высокий потенциал: обычно они имеют рядом парки и выходы к воде. все это является ключевым для большинства людей, оставшихся трудиться после пандемии на удаленке.
- Новостройки на окраинах будут дорожать быстрее за счет более низкой стоимости жилья в спальных районах и наличия большего люфта для роста, - рассуждает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.