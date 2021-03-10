КГБ Белоруссии сообщил о трех сценариях протестов 25-27 марта 2021

Сотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции в Минске, август 2020 г. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Руководитель белорусского Комитета государственной безопасности Иван Тертель рассказал о трех сценариях протестов, запланированных оппозицией республики на 25-27 марта этого года. Он отметил, что спецслужбы узнали о готовящихся попытках дестабилизации ситуации в Белоруссии в эти даты.

- Будет подана официальная заявка на проведение акции оппозиции 25 марта. Предусматривается сбор людей на площади Якуба Коласа, марш до площадки в районе театра оперы и балета, а после этого - неконтролируемый выход людей по призыву Telegram-каналов и провокации для столкновения с силовиками, - сообщил Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1».

КГБ не исключает также более жесткие сценарии с «участием третьих лиц и нанесением увечий здоровью людей», которые будут находится в районе протестов. Первый сценарий протестов, как отметил Тертель, разрабатывают за рубежом с участием представителей оппозиции, которые ранее покинули территорию Белоруссии.

Второй вариант развития событий предполагает подачу заявки на проведение официальных мероприятий в районе площади Бангалор в Минске. После этого оппозиционеры выйдут в центре белорусской столицы на незаконную акцию «с эмоциональным подогревом», предполагает глава КГБ республики. В этом случае также возможны провокации в адрес правоохранителей.

В случае отсутствия разрешения на заявку есть третий сценарий: он предусматривает информационные манипуляции, ориентирование на домовые чаты и координаторов, призывы на несанкционированные протесты через них и столкновения с силовиками в центре Минска, считают в КГБ.

- Во всех этих случаях КГБ будет действовать жестко, в соответствии с законодательством, - добавил Иван Тертель.

Напомним, в августе 2020 года в Белоруссии после выборов президента начались массовые акции протеста, которые сопровождались столкновениями с правоохранителями. 11 февраля в белорусском КГБ сообщили, что ситуация в государстве стабилизировалась.