Илон Маск назвал причину взрыва прототипа корабля Starship Фото: REUTERS

Причиной взрыва прототипа предназначенного для миссий на Марс космического корабля Starship от компании SpaceX стала утечка гелия в двигатель при приземлении. Из-за неисправности при посадке на платформу были сломаны опоры космического судна, а также повредилась его внешняя оболочка, сообщил в среду, 10 марта, основатель компании Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter.

- Двигателю SN10 не хватало мощности из-за частичного попадания гелия из топливного бака. Из-за этого опоры сломались на скорости в десять метров в секунду. Это привело к повреждениям нижней части оболочки аппарата, - объяснил предприниматель.

Илон Маск отметил, что с учетом этого опыта в прототип SN11 будет внесен ряд изменений.

Как сообщал сайт kp.ru, 4 марта SpaceX смогла вертикально посадить Starship SN10, но в ходе приземления часть корпуса корабля загорелась. Его смогли потушить, но примерно через восемь минут после посадки, когда огня уже не было видно, корабль взорвался.