Песков: Россия потеряла год развития из-за пандемии коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемия коронавирусной инфекции лишила Россию и другие страны мира возможности интенсивно развиваться на протяжении целого года. Этот спад предстоит наверстать в дальнейшем, сообщил в среду, 10 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Пандемия лишила нас всех одного года в развитии страны. К несчастью, Россия, как и остальные государства мира, была откинута пандемией назад в своем развитии. Нам в будущем предстоит это компенсировать и наверстывать, - отметил пресс-секретарь президента в интервью агентству ТАСС.

Дмитрий Песков рассказал также, что эпидемия лично его лишила трех недель, в течение которых он боролся с коронавирусом. Во многом из-за пандемии представитель Кремля был лишен привычного «живого» формата работы. Отвечая на вопрос, что ему дала пандемия, Песков отметил, что из-за перенесенной болезни ему удалось приобрести иммунитет к коронавирусу.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что коронавирус станет сезонной инфекцией, поэтому россиянам, вероятнее всего, придется регулярно прививаться от инфекции.