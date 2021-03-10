Система денежных переводов MoneyGram ограничила работу в России Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Американская система трансграничных денежных переводов MoneyGram прекратила напрямую оказывать услуги физическим лицам на территории России с 1 марта текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте MoneyGram.

- С 1 марта 2021 года получение денежных переводов наличными в России будет доступно только в отделениях банков-партнеров платежной системы «Золотая корона». Таких отделений более чем пять тысяч. Если деньги отправлены на банковский счет или электронный кошелек, то они зачислятся автоматически, - говорится в заявлении сервиса.

Напомним, что американская система трансграничных денежных переводов MoneyGram является единственной компанией, которая была внесена в реестр Центробанка России операторов иностранных платежных систем в апреле минувшего 2020 года. По состоянию на март этого года MoneyGram не была исключена из реестра. В Банке России пока что не прокомментировали заявление компании.