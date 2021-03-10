Глава регулятора по вакцинации Германии одобрил "Спутник V"

Глава немецкого регулятора по вакцинации назвал "Спутник V" хорошим препаратом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при институте Роберта Коха в Германии, которая выносит рекомендации по вакцинации в стране, одобрил российский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник V". Томас Мертенс назвал препарат хорошим и отметил, что российские ученые имеют богатый опыт в работе с вакцинами.

В интервью изданию Rheinischen Post он пояснил, что "Спутник V" очень умно построен. Препарат похож на Astrazeneca, так как речь идет о векторной вакцине, основанной на аденовирусе. Однако в "Спутнике V" используется два разных векторных вируса для первой и второй дозы.

- Это очень умно, тем что может помешать возможной потере эффективности из-за иммунного ответа на векторы, — отметил Мертенс.

Он добавил, что сейчас в Германии наблюдается нехватка вакцин от коронавируса. По мнению Мертенса, правительство ФРГ пытается прикрыть проблемы с вакцинацией различными аргументами. Однако все текущие проблемы связаны именно с дефицитом препаратов.

Ранее появилась информация, что Евросоюз будет выдавать паспорта вакцинации для привитых "Спутником V" или другими препаратами, не одобренными Европейским медицинским агентством.