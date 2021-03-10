В Самарской области жителям сел и городов помогают преобразить свою родную территорию при помощи проекта «СОдействие»

Благодаря проекту "СОдействие" на пустырях появляются новые детские площадки. Фото: Правительство Самарской области

В Самарской области продолжает успешно существовать губернаторский проект»СОдействие». Это программа поддержки общественных инициатив, которая помогает жителям оперативно решать волнующие их вопросы в самых разных сферах, будь то благоустройства двора или поддержка проектов культуры.

— В бюджете предусмотрено свыше 250 миллионов на поддержку общественных инициатив. Вы знаете, что на средства грантов по поддержке общественных инициатив благоустроенно огромное количество общественных пространств, создано музеев. Я буду только рад, если каждый депутат поможет жителям своего округа использовать эти существующие механизмы, — заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на недавней встрече с депутатами и парламентариями.

За период действия программы на рассмотрение конкурсной комиссии было представлено более 1000 общественных инициатив. Из них уже свыше уже 490 успешно реализованы по программе. Лидерами по заявкам выступают Самара и Тольятти. Следом идут Безенчукский, Шенталинский и Похвистневский районы региона.

Основным условием участия в проекте «СОдействие» является софинансирование проекта физическими или юридическими лицами, бюджетом муниципального образования и областным бюджетом. Жители могут выдвигать инициативы на собраниях или конференциях. Также право выступить с инициативой есть у общественных советов, органов местного самоуправления, некоммерческих организаций и глав районов.