Режим ЧС объявлен на Гавайях из-за проливных дождей и наводнений Фото: REUTERS

На Гавайях объявили режим чрезвычайной ситуации из-за проливных дождей и наводнений. Об этом в среду, 10 марта, сообщил губернатор штата Дэвид Айдж на своей странице в социальной сети Twitter.

- Проливные дожди и наводнение нанесли значительный ущерб частной и государственной собственности на островах. Введенный мною режим ЧС позволит властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов, чтобы ликвидировать последствия этого стихийного бедствия, - объяснил он.

Сильнее всего пострадали районы Мауи, Калавао, Кауаи, а также Гонолулу. Фото: REUTERS

Стихийное бедствие началось в регионе 8 марта этого года, сохранятся тяжелые погодные условия минимум до 12-ого числа. Сильнее всего пострадали районы Мауи, Калавао, Кауаи, а также Гонолулу.

Власти некоторых округов рекомендовали населению эвакуироваться, поскольку в пятницу на острова может прийтись очередной удар стихии. Обязательную эвакуацию объявили в округе Мауи из-за угрозы прорыва местной дамбы. Вода из-за проливных дождей уже достигла вершина и начала переливаться через край дамбы. Власти начали открывать убежища для размещения эвакуированных.