Страховщики стали расторгать электронные договоры ОСАГО с ошибочными сведениями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страховые компании стали расторгать договоры ОСАГО, оформленные онлайн, если в них имеются ошибки. Чаще всего клиенты путаются или ошибочно искажают сведения о мощности двигателя, категории авто, умалчивают факт использования ТС в качестве такси.

Проверить всю информацию на стадии подписания бумаг пока невозможно, так как еще «не налажен прямой информационный обмен между страховщиками и органами исполнительной власти». Только после заключения договора страховщики делают соответствующие запросы, которые вскрывают ошибки.

- В таких случаях расторжение страховщиком полиса является правомерным. Уплаченная премия не подлежит возврату, - объяснили «Известиям» в Центробанке.

С декабря 2020 по февраль 2021 года страховщики направили в ЦБ несколько десятков жалоб на факты с намеренным искажением реальных сведений о страхуемом автомобиле. Это позволяло уменьшить размер страховой премии.

В среднем в месяц из-за ошибок расторгается 1-2% от общего числа оформленных страховок.

Ранее действие полиса ОСАГО предложили расширить, включив в страховые случаи повреждение автомобиля по вине коммунальщиков или из-за недостатков дорожного ремонта. Но в ЦБ отнеслись к идее скептически, сообщает телеканал "360".