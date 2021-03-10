Биометрию хотят сделать обязательной для получения ряда госуслуг

В Минцифры рассчитывают увеличить число записей в Единой биометрической системе (ЕБС) до 70 миллионов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложили активизировать сбор биометрических данных россиян, в том числе с помощью ограничения доступа к некоторым госуслугам.

За два года в Минцифры планируют расширить число зарегистрированных в Единой биометрической системе со 164 тысяч до 70 миллионов, сообщает газета "Коммерсантъ".

Единую биометрическую систему создали в июне 2018 года по инициативе Центрального Банка и Минцифры. С помощью идентификации в ЕБС и единой системы идентификации и аутентификации россияне смогли оформлять счета, вклады и кредиты в банках. Зарегистрировавшись в двух системах одновременно, россияне смогли получать некоторые услуги без паспорта.

Ранее зарегистрироваться в ЕБС можно было только в некоторых банках, но с 1 января 2021 года сферу ЕБС расширили и сдать данные для регистрации стало возможно в МФЦ.

Безопасность биометрических данных обеспечивают ФСБ, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю и ЦБ. За обработку персональных данных в ЕБС, государственной информационной системе и коммерческих биометрических систем ответственен Роскомнадзор.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что в МВД предложили хранить отпечатки пальцев россиян до 100 лет. Сейчас биометрические данные граждан остаются в базе данных до 80 лет или до смерти.