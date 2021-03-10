Полиция задержала подозреваемых в ограблении своих родственников в деревне Коробово

В Московской области полиция задержала мигрантов, подозреваемых в нападении и ограблении своего родственника и его супруги. Пресс-секретарь ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что подозреваемые вечером вошли в дом в деревне Коробово и, угрожая ножом, похитили 360 тысяч рублей, а затем скрылись с места. Следователи возбудили уголовное дело по 162 статье уголовного кодекса ("Разбой"), сообщается на сайте МВД.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и по местам временного проживания в Москве и Королёве задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния. Ими оказались четверо уроженцев одной из республик Средней Азии в возрасте от 19 до 24 лет, – отметила Татьяна Петрова.

Двое из нападавших рассказали, что ограбленный владелец дома - их родственник. Он, по словам подозреваемых, не заплатил им за отделку комнат.

Во время обысков в квартирах нападавших полиция нашла мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и тычковый нож. Сейчас они все арестованы.