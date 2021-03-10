Владимир Пресняков-старший рассказал о «легкой зависти и восхищении» умершей Людмилой Лядовой

Людмила Лядова до последнего выступала на сцене. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Владимир Пресняков - старший рассказал о своем знакомстве с композитором Людмилой Лядовой. Она была землячкой известного саксофониста.

- Новость о ее смерти очень прискорбна для меня. Она, так же как и я, из Свердловска. Мы с ней пересекались не раз и даже говорили о родном городе, делится воспоминаниями с телеканалом «360» Владимир Пресняков – старший.

Он признается, что всегда восхищался творчеством и энергией пианистки.

- Даже находясь в преклонных годах, на концертах выступала на высоких каблуках. Энергично садилась за рояль и пела. Она заряжала весь зал. Несколько раз я наблюдал с легкой завистью, я восхищался ею, сказал Пресняков.

Саксофонист выразил соболезнования родным и близким Людмилы Лядовой.

Она скончалась в ночь на 10 марта в московской больнице. Пианистка была госпитализирована с коронавирусом, но до последнего находилась в сознании и боролась за жизнь.

Причиной смерти артистки стал COVID-19.

- Да, она лежала с COVID-19. Но она не лежала на ИВЛ, она лежала на кислороде в реанимации, - рассказал источник Пятому каналу.