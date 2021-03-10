Минтруд сообщил, что треть безработных в России — молодежь

Министр труда РФ Антон Котяков сообщил о высоком уровне безработицы среди молодежи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил высокий уровень безработицы среди граждан до 29 лет. Об этом он сообщил на заседании комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

- Я, наверное, сказал бы, что у нас ...достаточно высокий процент безработицы среди молодёжи до 29 лет — это более 33% общего числа безработных, — приводит слова Котякова РИА Новости.

Ранее юрист Марина Астаева объяснила, как единая база вакансий поможет бороться с безработицей в России. Специалист отметила, что такая база поможет заниматься поиском работы в дистанционном режиме, а это удобно для молодого поколения. Пенсионеры же смогут проходить различные курсы. Тем не менее, специалист считает, что полагаться только на платформу в вопросе снижения безработицы не стоит, важен комплекс мер.