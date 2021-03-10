Большая часть вторичных квартир Москвы и Санкт-Петербурга возведена после 2010 года Фото: Анастасия Осипова

Вторичка серьезно помолодела. К такому выводу пришли аналитики экосистемы недвижимости «Метр квадратный». В последнее время на продажу выставляется все больше объектов, которые были возведены после 2010 года. Особенно это актуально для Москвы и Санкт-Петербурга. На «молодые» дома приходится 50% всех продаж на вторичном рынке.

Доля продаваемого в Москве жилья, построенного после 1989 года, составляет 3/4 всех квартир. А на объекты, возведенные в период «индустриального домостроения» (1955–1989 годы) - приходится 17%. Еще 6% - это застройка ранних годов.

В Санкт-Петербурге похожая ситуация. Разница только в более «взрослом» жилье. — На дома, построенные до 1955-го приходится около 13% продаж.

Жилье в объектах, возведенных в 1955–1989 гг - 18%, а 70% рынка приходится на дома, построенные в современной России.

- Граждане активно улучшают свои жилищные условия, этому способствует льготная ипотека. К тому же, в столицах активно продают инвестиционную недвижимость, - объяснил «Известиям» гендиректор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

Статистика доказывает, что вторичный рынок недвижимости давно перестал быть «панелькой» или хрущевкой. Сегодня это современные дома, зачастую с удобными планировками.

Ранее, риэлторы подсказали россиянам, какие объекты недвижимости стоит выбирать на вторичном рынке и на что нужно обратить внимание перед сделкой, сообщает телеканал "360".