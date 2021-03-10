Роскомнадзор: замедление работы Twitter в России коснется только фото и видео Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замедление работы соцсети Twitter в России касается только фото- и видеоконтента, текстовая информация будет работать так же, как и обычно. Об этом в среду, 10 марта, сообщил в ходе беседы с журналистами замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

- Замедление будет реализовано на 100% мобильного трафика и на 50% фиксированного трафика. Предполагается замедление передачи только фото и видео в Twitter, текстовых сообщений это касаться не будет. Так пользователи смогут беспрепятственно обмениваться сообщениями, - объяснил он.

Вадим Субботин отметил, что при выборе механизма воздействия на компанию Twitter, ведомство исходило из цели минимизации неудобств для пользователей данной соцсети. Ограничения в отношении сервиса микроблогов будет действовать, пока Twitter не удалит весь запрещенный контент.

Замглавы Роскомнадзора добавил, что у ведомства есть основания для полной блокировки Twitter, однако в России рассчитывают на конструктивную позицию руководства социальной сети.

Как сообщал сайт kp.ru, по словам Дмитрия Песков, власти России не стремятся к блокировке интернет-ресурсов, но меры, направленные на то, чтобы вынудить соцсети выполнять российское законодательство, являются вполне обоснованными.