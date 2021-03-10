Сайты правительства России, Кремля и Госдумы восстановили работу после сбоя Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сайты российских государственных органов, в том числе официальные интернет-порталы Кремля, правительства России, Государственной Думы и Совета Федерации восстановили работу после сбоя.

Пользователи интернета в среду, 10 марта, примерно в полдень по московскому времени сообщили о неполадках в работе сайтов госорганов страны, у некоторых пользователей эти сайты не открывались.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что читал информацию об этом сбое, однако ни он сам, ни специалисты Кремля сбой или какие-то неполадки в работе госсайтов не зафиксировали. Пресс-секретарь российского лидера переадресовал Минкомсвязи вопрос об этом.

Как сообщал сайт kp.ru, российское Министерство цифрового развития объяснило проблемы с доступом к государственным и другим сайтам в стране сбоями маршрутизаторов, которые используются в сети «Ростелекома».