В Госдуме предложили приравнять стипендии к МРОТ

Депутаты КПРФ предложили приравнять стипендии к МРОТ Фото: Павел МАРТИНЧИК

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект закона, который приравнивает стипендии к минимальному размеру оплаты труда. Однако кабинет министров эту инициативу не поддержал. Документ был опубликован на сайте Госдумы.

Авторами законопроекта выступили Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Олег Смолин, Николай Коломейцев и Алексей Куринный. Они предложили внести изменения в статью 36 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

Согласно законопроекту, стипендии не должны быть меньше МРОТ в целом по России. Для студентов колледжей выплата должна составлять не менее 60% от МРОТ, для учеников вузов — не менее 80%. Кроме того, размер госстипендии аспиранта, ассистента-стажера, ординатора не может быть менее 200% от МРОТ.

Кабинет министров инициативу не поддержал. В их отзыве указано, что принятие закона к увеличению расходов бюджетов страны на выплаты стипендий, при этом источники финансового обеспечения расходных обязательств не указаны.

В ноябре прошлого года в Госдуме предложили сохранить стипендии ученикам, переведенным на дистанционное обучение, независимо от их оценок. Депутат Госдумы Иван Сухарев отметил, что студенты лишились доступа к архивам и библиотекам, и это должно быть смягчающим фактором.