Власти Польши признали, что «Северный поток – 2» будет достроен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все признаки указывают на то, что строительство трубопровода «Северный поток – 2» будет завершено, однако все еще есть вопросы, связанные с началом его эксплуатации. Об этом в среду, 10 марта, заявил представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

- В настоящее время Россия строит последний участок газопровода, несмотря на санкции. Сегодня все выглядит так, что этот газопровод будет закончен, но есть еще много проблем юридического характера, связанных с началом его эксплуатации. Дискуссия пока что продолжается, - отметил он в эфире Польского радио.

Петр Наимский заявил, что польские власти всегда выступали против данного проекта, поскольку он «противоречит безопасности Европы». Представитель польского правительства утверждает, что проект используется в качестве политического инструмента.

Проект «Северный поток – 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.