Вирусолог Альтштейн рассказал, что тяжело перенесшим коронавирус можно не вакцинироваться

Тяжело переболевшим коронавирусом людям можно не прививаться, уверяет вирусолог Анатолия Альтштейн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вирусолог, профессор, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал kp.ru, что тяжело переболевшим коронавирусом гражданам необязательно проходить вакцинацию.

В разговоре с журналистом "Комсомолки" он отметил, что у переболевших в легкой форме антительный ответ может быть слабым. Чем тяжелее форма болезни, тем крепче формируется иммунный ответ.

- Поэтому, строго говоря, если человек уже переболел ковидом в выраженной форме, с проявленной симптоматикой, то ему не обязательно вакцинироваться, а вот если заболевание протекало очень слабо, то, конечно, лучше прививку сделать, — пояснил Альтштейн.

С полным интервью Анатолия Альтштейна можно ознакомиться на сайте kp.ru. Вирусолог ответил на вопросы о коронавирусной инфекции и вакцинации, а также рассказал, почему антитела срабатывают хуже против новых штаммов вируса.