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Коронавирус Covid-19

Медики рассказали, какие анализы надо сдать после выздоровления от COVID-19

Врачи предупреждают, что организм может восстанавливаться после болезни целый год
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Врачи рассказали, какие анализы надо сдать при постковидном синдроме

Врачи рассказали, какие анализы надо сдать при постковидном синдроме

Фото: Артем КИЛЬКИН

Врачи отмечают, что симптомы и признаки коронавируса могут сохраняться у переболевших еще 4-12 недель. Однако если даже спустя столь продолжительный срок плохое самочувствие продолжает беспокоить человека, то возможно, он столкнулся с посковидным синдромом. В этом случае необходимо обратиться к врачу и пройти дополнительные обследования.

Специалисты приводят список исследований, которые необходимо пройти для полного понимания картины:

- общий анализ крови;

- анализ на СРБ (С-реактивный белок) и ферритин (поможет исключить остаточный воспалительный процесс и анемию);

- проверить свертываемость крови (нужен, чтобы исключить риск образования тромбов);

- оценить состояние миокарда (сердечной мышцы) (это особенно важно, если человек перенес пневмонию или у него были проблемы с сердцем до инфекции);

- проверить показатели печени и почек (это поможет оценить их состояние после заболевания и приема лекарств).

Кроме того, пациентам, переболевшим коронавирусом, рекомендуется проверить уровень кислорода в крови и уровень витамина D в организме.

Проверка перечисленных показателей здоровья рекомендована тем, кто перенес COVID-19 в легкой или средне-тяжелой форме, передает «Российская газета».

Напомним, ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова перечислила основные признаки посковидного синдрома и рассказала, в каком случае нужно сдать расширенный, а в каком - обычный перечень анализов и обследований.