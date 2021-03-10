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Роскомнадзор заявил, что не намерен полностью блокировать Twitter

При этом ведомство обладает юридическими основаниями, позволяющими полностью заблокировать соцсеть
Ксения АНУФРИЕВА
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Роскомнадзор заявил, что не намерен полностью блокировать Twitter

Роскомнадзор заявил, что не намерен полностью блокировать Twitter

Фото: REUTERS

Роскомнадзор на данный момент не ставит задачи полной блокировки Twitter, однако ведомство обладает юридическими основаниями, позволяющими полностью заблокировать данную социальную сеть. Об этом в среду, 10 марта, сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин в ходе беседы с журналистами.

- При выборе механизма воздействия на компанию Twitter мы исходили из того, чтобы минимизировать неудобства для российских пользователей. При этом мы не ограничиваем полностью работы сервиса в России, хотя и имеем для этого все юридические основания. Мы рассчитываем на конструктивную позицию Twitter по этому вопросу, - сообщил он.

Механизм торможения будет действовать в отношении фото и видео в социальной сети, не ограничивая передачу текстовых сообщений, добавил Вадим Субботин.

Напомним, сегодня Роскомнадзор принял меры по первичному замедлению скорости работы социальной сети Twitter на 100% с мобильных и на 50% со стационарных устройств.