В Самарской области губернатор и бизнесмены подарили театру кукол историческое здание

Открытие прошло в торжественной обстановке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский театр кукол - один из старейших в России - на днях получил новую площадку и уже активно показывает на ней спектакли. Артисты переехали в историческое здание на Самарской, 95, построенное еще в начале XX века. Осуществить это удалось благодаря национальному проекту "Культура" и участию компании "Транснефть-Приволга".

- С детства знаю это здание. И у меня, как коренного жителя Самары, сердце кровью обливалось, когда видел в какое состояние оно приходило. Это здание, совершенно роскошное, приняло театр кукол, у которого не было своего зала. И только на энтузиазме, на таланте руководителя театра держалось это искусство, нужное самым юным гражданам России, проживающим здесь в Самаре и Самарской области, - поделился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Раньше местный театр кукол, которому в следующем году исполнится уже 90 лет, делил площадку с ТЮЗом, в 1974 году он переехал в помещение бывшего кинотеатра "Смена" на Льва Толстого, 82, которое в декабре 2015-го признали аварийным. До 2020 года спектакли проходили на малой сцене в Самарском театре оперы и балета.

Новый дом кукольного театра был построен в 1900 году владельцами гостиницы "Гранд-Отель" по проекту техника-строителя Михаила Квятковского в стиле модерн. Здесь располагались профессиональные сообщества, комитеты политических партий, пионерская дружина, Дворец детей, ТЮЗ, театр кукол, библиотека, ресторан "Аквариум"... История у здания очень богатая.

- Наверное, у каждого человека бывают ощущения детского праздника, и сегодня такие ощущения есть у меня. Это историческое здание, которое могли бы потерять, мы вернули к жизни, дали ему вторую жизнь, и я этому очень рад, - отметил глава региона.

На обновленной площадке есть репетиционный и два зрительных зала. Один большой - на 250 человек. Другой камерный - на 50 посадочных мест. Также тут оборудовано 9 гримерных комнат, мастерские, склады и кафе-бар. В просторном фойе планируют проводить различные выставки.