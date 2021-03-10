Парламент Ливии утвердил состав нового единого правительства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 10 марта, Палата представителей (парламент) Ливии утвердила состав Правительства национального единства Ливии Абдель Хамида Дбейбы.

«Это правительство наделено вотумом доверия», - заявил глава Палаты представителей Агила Салех после подсчета голосов.

Специальное заседание Палаты представителей Ливии для обсуждения вынесения вотума доверия переходному правительству государства проходило в городе Сирт с минувшего воскресенья, 8 марта.

Для одобрения министров было достаточно 50 процентов голосов присутствующих депутатов плюс один голос. Голосование осуществлялось открыто. Из 134 присутствующих депутатов «за» проголосовали 132 парламентария, двое законодателей воздержались, а 36 члена Палаты представителей не присутствовали на заседании в Сирте.

Несколькими днями ранее избранный премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба направил в Палату представителей, составленный список претендентов на министерские должности. Правительство состоит из 26 министров, двух заместителей премьер-министра, и еще пять человек будут назначены государственными министрами. Все члены, согласно достигнутым ранее договоренностям, не должны были занимать посты в предыдущих ливийских правительствах.